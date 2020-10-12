Москва, , 11:29 — REGNUM Всемирная торговая организация (ВТО) переживает большой кризис, изменились глобальные центры экономического роста. Такое мнение выразил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

ВТО, пояснил он, давно не принимает важных решений. Европа занимается протекционизмом своих производителей и блокирует часть из них.

«Но гораздо больше вреда приносят торговые войны, которые развязали США. Америка несколько десятилетий защищала свободную торговлю, а теперь ограничивает, душит её», — подчеркнул он.

При этом силы Китая растут. Пекину нужны новые рынки, он преодолевает протекционистские и таможенные барьеры. Изменение глобальных центров экономического роста является новой реальностью, заключил Кудрин.

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