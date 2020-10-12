Владикавказ, , 11:25 — REGNUM В Северной Осетии за девять месяцев 2020 года похищена электроэнергия на сумму около 3,1 млн рублей. На территории региона было выявлено около 100 фактов неучтенного потребления энергоресурса, сообщили в пресс-службе «Россети Северный Кавказ» — «Севкавказэнерго».

Большая часть нарушителей, которые пользовались светом в обход приборов учета, — физические лица. Их доля составляет 70%. Общий объем неучтенного потребления составил 952 тыс. кВт•ч. Этого объема хватило бы для обеспечения электроэнергией в течение десяти месяцев республиканской клинической больницы во Владикавказе.

За свои незаконные действия электроворы поплатятся крупными штрафами, которые для абонентов-физлиц составляют до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

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