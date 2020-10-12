Москва, , 11:20 — REGNUM Арбитраж Москвы в деле по иску Министерства обороны России к производителю космических систем из Красноярского края — АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва» полностью отказал в удовлетворении требований. Сумма спора превышала 1,8 млрд рублей. Вердикт ещё может быть обжалован в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Претензии министерства, подробности которых пока не сообщаются, составили 1 817 995 500 рублей. Вердикт в полном виде ещё не изготовлен. Известно лишь, что судья Мищенко решила «в удовлетворении иска отказать».

Напомним, в конце мая 2020 года компания из Сибири также получила контракт Роскосмоса на сумму более 11,4 млрд рублей. Ей до конца июля 2025 года предстоит выполнить конструкторскую работы по теме модернизации многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч».

Компания специализируется на выпуске космических аппаратов свыше 60 лет. На неё, по открытым данным, приходится порядка двух третей орбитальной группировки РФ.