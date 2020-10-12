Москва, , 11:15 — REGNUM За первые восемь месяцев 2020 года в России наибольшее значение средней цены было зарегистрировано в сегменте люксовых машин — 7 567 585 рублей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Однако продажи люксовых авто за отчётный период «просели» на 27,5%, до 4270 экземпляров.

На втором месте бизнес-седаны. Средний ценник в данном сегменте остановился на отметке в 2 617 728 рублей. При этом с января по август 2020 года было продано 27 177 машин — на 24% меньше, чем год назад. Тройку лидеров по величине средней цены в России занимает сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники) — 2 022 480 рублей.

Далее по списку идут: D-сегмент (1 957 120 рублей) и С-сегмент (965 234 рубля).

Напомним, в сентябре текущего года средняя стоимость подержанных авто в РФ оказалась равной 602,6 тыс. рублей, что на 0,3% меньше, чем год назад.

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