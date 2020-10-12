Москва, , 11:35 — REGNUM Государство может оказаться не в состоянии помочь бизнесу и населению, по аналогии с весенними мерами поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его словам, текущие ресурсы государства ограничены: доходы выпадают, расходы растут, емкость российского фондового рынка недостаточна для привлечения необходимого объема средств в рамках размещения госдолга.

«Почему недостаточна — это отдельный вопрос к идеологам развития Международного финансового центра в Москве. Последним ресурсом балансировки бюджета остается девальвация рубля, но у этого лекарства тоже есть побочные эффекты, и весьма болезненные: рост инфляции, падение реальных доходов, удорожание импорта, снижения доверия к рублю и рублевым финансовым инструментам», — сказал Манкевич.

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