Москва, , 11:04 — REGNUM Экономический кризис в России, спровоцированный пандемией коронавирусной инфекции, оказался гораздо мягче, чем в других странах, а падение российской экономики «не столь травматично». Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

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По его словам, для этого есть как минимум несколько объективных причин. Прежде всего, доля малого и среднего бизнеса, а также сектора услуг и туризма в России меньше, чем в других странах Европы, а также в США и Канаде, при этом одновременно высока доля добывающих и перерабатывающих предприятий, производство которых не останавливалось.

«И в-третьих, представителей малого и среднего бизнеса — а они тоже очень сильно пострадали — в нашей стране поменьше, чем в других, — пояснил в интервью ТАСС Кудрин. — Эти факторы повлияли на то, что кризис у нас оказался мягче».

При этом, по его словам, эту статистику всё же необходимо будет проверять. Так, напомнил глава Счётной палаты РФ, в 2018 году экономический рост пересчитывался три раза в сторону увеличения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что падение экономики России по результатам 2020 года будет меньше, чем в других, в том числе европейских, странах.