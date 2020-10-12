Саки, Крым, , 11:02 — REGNUM Муниципальная компания, которая была заказчиком проекта по строительству набережной в одном из городов Крыма, — «Сакиинвестпроект» обратилась в арбитраж с многомиллионным иском к «Московскому индустриальному банку». Ответчик ранее по проекту оформлял банковскую гарантию, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от муниципального казённого учреждения «Сакиинвестпроект» из города Саки в суд поступило 9 октября 2020 года. Сумма претензий — 17 935 760,26 рубля. Ранее МКУ с подобным иском уже обращалось, но в начале октября его оставили без рассмотрения, так как надлежащим образом уведомленный истец не явился на слушания.

Суд расценил повторную неявку истца в судебное заседание, без указания уважительных причин, как «доказательство утраты интереса истцом в дальнейшем к рассмотрению настоящего спора». При этом третьими лицами в нём участвовали Минэкономразвития РФ, Центробанк РФ, минтуризма Крыма, минстрой Крыма, а также администрация города. Привлекли к рассмотрению и компанию ООО «ГидроПромСтрой» из Севастополя, выступавшую исполнителем по контракту на строительство набережной вдоль улицы Морская. У заказчика возникли претензии к срокам реализации контракта и в декабре 2019 года он был расторгнут.

Ещё один иск к банку, но уже на 326 млн рублей, суд оставил без рассмотрения в июле 2020 года. Муниципальное учреждение также не явилось в судебное заседание без объяснения причин.