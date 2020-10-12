Обнинск, Калужская область, , 11:15 — REGNUM С новой высокотехнологичной продукцией из полимерных композиционных материалов и керамики, а также изделиями конструкционной оптики ознакомился 12 октября на обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб в рамках соей рабочей поездки в Калужскую область. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Технологии» Андрей Силкин.

Заместителю федерального министра было представлено уникальное оборудование, использующееся при выпуске крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов для авиационной и космической отраслей. Это не имеющие аналогов в России комплексы безавтоклавного формования конструкций из ПКМ, автоматизированной выкладки препрегов, многоцелевой обрабатывающий центр с числовым программным управлением для изготовления оснастки и обработки изделий.

«С 2015 года на нашем предприятии открыты более 20 новых участков, введены в эксплуатацию около 100 единиц современного оборудования в рамках семи целевых программ Минпромторга России. Два проекта реализованы по программе импортозамещения, ещё три проекта находятся в стадии реализации. Глубокая модернизация имеющихся мощностей и ввод в эксплуатацию новых объектов позволяют безупречно выполнять обязательства в рамках гособоронзаказа и развитие линейки гражданской продукции», — сказал генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

На встрече с участием губернатора области Владиславом Шапшой, директора департамента оборонной промышленности правительства Российской Федерации Николаем Архиповым и заместителя генерального директора Госкорпорации Ростех Максимом Выборных первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб обсудил вопросы дальнейшего развития холдинга в отрасли химической промышленности Госкорпорации Ростех, головной организацией которого в июле 2020 года стало обнинское предприятие «Технология».

"На сегодняшний день российская химическая продукция является высококонкурентной и востребованной как на российском, так и на зарубежных рынках. В том числе такой же потенциал есть и у предприятий холдинга химической промышленности Ростеха. Минпромторг РФ готов оказывать содействие в решении задач холдинговой компании и развитии перспективных направлений, в том числе с использованием доступного инструментария государственной поддержки промышленных предприятий», — отметил Сергей Цыб.

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