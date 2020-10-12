Обнинск, Калужская область, 12 октября 2020, 11:15 — REGNUM С новой высокотехнологичной продукцией из полимерных композиционных материалов и керамики, а также изделиями конструкционной оптики ознакомился 12 октября на обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб в рамках соей рабочей поездки в Калужскую область. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Технологии» Андрей Силкин.
Заместителю федерального министра было представлено уникальное оборудование, использующееся при выпуске крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов для авиационной и космической отраслей. Это не имеющие аналогов в России комплексы безавтоклавного формования конструкций из ПКМ, автоматизированной выкладки препрегов, многоцелевой обрабатывающий центр с числовым программным управлением для изготовления оснастки и обработки изделий.
На встрече с участием губернатора области Владиславом Шапшой, директора департамента оборонной промышленности правительства Российской Федерации Николаем Архиповым и заместителя генерального директора Госкорпорации Ростех Максимом Выборных первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб обсудил вопросы дальнейшего развития холдинга в отрасли химической промышленности Госкорпорации Ростех, головной организацией которого в июле 2020 года стало обнинское предприятие «Технология».
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