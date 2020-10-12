Москва, , 10:56 — REGNUM По итогам января — августа 2020 года в Москве лидером по доходности среди кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) стала модель BMW X7. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего с начала этого года по август включительно автодилеры реализовали в столице 1144 таких машин на общую сумму в 7,6 млрд рублей.

На втором месте в сегменте SUV разместился Volkswagen Tiguan. Его российские автолюбители приобрели в количестве 3716 экземпляров на сумму 7,2 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает BMW X5. Он разошёлся в Москве тиражом в 1380 единиц, принеся дилерам выручку в размере 7,2 млрд рублей.

Четвёртым и пятым по выручке в Москве стал кроссовер Nissan Qashqai (4208 ед.; 6,3 млрд рублей) и Mercedes-Benz GLE-Класса (1106 ед.; 6,1 млрд рублей).

Всего за первые восемь месяцев 2020 года автодилеры продали в Москве кроссоверы и внедорожники на сумму более 185 млрд рублей.

Напомним, за первые восьмь месяцев текущего года оборот на рынке SUV в Москве составил 185,4 млрд рублей.

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