Оренбург, , 10:46 — REGNUM В Оренбурге школы задолжали по исполненным контрактам подрядчикам 7 млн рублей. В адрес главы муниципалитета Владимира Ильных внесено представление с требованием погасить задолженность, сообщила корреспонденту ИА REGNUM в старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

По данным надзорного ведомства, две школы задолжали более 4 млн рублей компаниям, которые исполнили свои обязательства по устройству спортплощадки, замене оконных блоков, ремонту пола, потолка и стен.

Еще десять предпринимателей провели ремонт помещений и фасадов образовательных учреждений, системы отопления. Согласно условиям контактов, произведена замена окон, усилены строительные конструкции, благоустроена пришкольная территория. Однако плата за эти работы в сумме около 3 млн рублей до сих пор не получена.

Заместителю главы Оренбурга по экономике и финансам объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства. В адрес градоначальника внесено предостережение, где прокуратура потребовала исполнить обязательства по оплате муниципальных контрактов.