Москва, , 10:44 — REGNUM В РФ выросло целое поколение статистиков, которые сочиняют легенды об экономическом росте России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что прогнозы правительства по росту экономики выглядят «слишком оптимистично».

«Я вообще не понимаю, какое отношение имеют прогнозы правительства к реальности — признался Хазин. — Правительство уже восемь лет, с 2012 года нам рассказывает, что каждый год будет экономический рост. Каждый год происходит экономический спад. Уже выросло целое поколение статистиков, которые сочиняют легенды о динозаврах, об экономическом росте. Это не имеет никакого отношения ни к чему. Это все знают. Так что Кудрин ничего нового не открыл. Но у него работа такая. Счетная палата РФ должна критиковать правительство. Кроме того, нужно понимать, что правительство занимается вредительством».

По словам Хазина, правительство России продолжает либеральную политику, вместо того чтобы перейти к политике экономического роста.

«Поэтому я подозреваю, что перед Кудриным поставили задачу троллить это правительство. А если учесть, что политика, которую проводит правительство, это и есть политика Кудрина, то это выглядит еще более смешно», — заметил Хазин.

Напомним, как сообщалось ранее, в интервью ТАСС Кудрин заявил, что, на его взгляд, правительство «слишком оптимистично оценивает ближайшие перспективы».