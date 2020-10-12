Москва, , 10:55 — REGNUM Заявление гендиректора компании «Укрспецэкспорт» Вадима Ноздри о том, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины утратил конкурентоспособность и столкнулся с активной конкуренцией в лице России, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 12 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Многие пользователи оказались в курсе положения дел внутри ВПК Украины. По их мнению, вина в потере конкурентоспособности страны в данной сфере лежит не в целенаправленной политике России на развал отрасли, а в позиции США и Европы.

«ВПК Украины, похоже, скоро будет иметь мизерный объем, и вина тут не только конкуренции с Россией. США тоже не нужно их участие в торговле вооружением. Во-вторых, как мы видим, предоставление помощи Украине на деле выражается фактически в закупке на выделенные деньги вооружения у этих стран, что приводит к остановке своего производства. В-третьих, производство вооружения на Украине имеет угрозу для ЕС, так как и сама Украина нестабильное государство в политическом плане, так и возможно поставка ими оружия в нежелательные для ЕС места», — написал пользователь под псевдонимом «Цезарь».

Часть пользователей описала ситуацию с украинским ВПК, который, по мнению комментаторов, пребывает в крайне печальном положении. Многие предприятия оказались закрыты, а те, что функционируют, выпускают лишь ограниченное количество продукции.

«Конкуренция??? Какая ещё конкуренция? Россия выпускает разной техники пачками, а Украина только чинит русские БМП и танки т72 для своей армии. Конкуренция в чём? Даже Николаевский судостроительный ничего не выпускает, лишь порошенковский устанавливает пушки на списанные американские катера. И всё. Сич продали — движки теперь не выпускают. Ракеты «Нептун» лишь переделанные советские, которые летать отказываются после «усовершенствования», науки», — поделился мнением Роман Н.

Некоторые пользователи уверены, что считать Российскую Федерацию конкурентом Украине в сфере военно-промышленного комплекса попросту глупо. Они указали на опережение России по некоторым перспективным направлениям, в том числе перед США.

«От России отстал «последний гегемон на планете» по самым новейшим типам оружия… а тут хуторская ремонтная мастерская оказывается «не выдерживает конкуренции»…Оборонки» на Украине нет после разрыва с «клятым агрессором», который был, оказывается, единственным и незаменимым поставщиком всех уникальных и высокотехнологичных комплектующих», — написал пользователь «айкон».

Нашлись и те, кто привёл историческую справку. Пользователи рассказали, каким образом украинский ВПК пришёл к нынешнему положению дел. По их мнению, развал в сфере начался сразу после развала Советского Союза.

«Все склады и технику напродавали. Особенно после вывода Западной группы войск из Германии. Десятилетиями продавали потенциал. Что был — развалили и продали на металлолом! Спецы все нормальные сразу уехали с семьями в Россию и получили гражданство! Те, кто остался, имеют низкую квалификацию и не могут толком ничего! Чего жаловаться?» — пишет Иван И.

Напомним, 10 октября гендиректор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря сделал заявление, согласно которому ВПК Украины утратил конкурентоспособность и столкнулся с активной конкуренцией со стороны России.