Сеул, , 10:40 — REGNUM В 2019 году средняя заработная плата в Южной Кореи составила $42 300, что соответствует среднему показателю стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комитета стратегии и финансов страны.

Согласно опубликованным данным, по уровню средней заработной платы Южная Корея занимает 19-е место среди 35 стран-членов ОСЭР. Известно, что это самый высоки показатель, занимаемый страной Утренней свежести в данном рейтинге.

Известно, что в 2019 году средний показатель по странам-членам ОСЭР составил 48 тыс, что составляет 87% от показателя Южной Кореи.

Отмечается, что темпы роста заработной платы в стране составили 3,6%, что является 7-м показателем среди стран-членов организации.

За последние 16 лет средняя заработная плата в Южной Корее увеличилась на 31,8%, а ВВП на душу населения —на 115,9%.