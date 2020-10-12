Москва, , 10:55 — REGNUM Введение повторных жестких ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса в России остается маловероятным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Коронакризис Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его мнению, полный запрет на перемещения введут для людей с хроническими заболеваниями и пожилых граждан. Для остальных же будут действовать частичные ограничения. Тем не менее аналогичные весенним ограничения, если они в итоге будут введены, могут привести к более глубоким последствиям, чем весной, считает экономист.

«Во-первых, весной у бизнеса еще был «жирок», который позволил протянуть это время, на текущий момент резервы многих МСП близки к нулю. Во-вторых, целые сектора, такие как коммерческая недвижимость, туризм, отельный бизнес, кафе и рестораны находятся в крайне тяжелом состоянии и могут не выдержать. В-третьих, «жирок» государства также ушел: правительство уже реализовало довольно спорные налоговые инновации, и есть впечатление, что в случае повторной необходимости, могут ввести налог на воздух, как уже было в сказке про Чиполлино», — сказал Манкевич.

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