12 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Игорь Галактионов, , 11:15 — REGNUM 9 октября нефтяные цены снизились после того, как норвежским нефтяным компаниям удалось заключить сделку по заработным платам с чиновниками профсоюзов. Это положило конец 10-дневной забастовке рабочих, из-за которой добыча Норвегии уже потеряла около 0,33 млн барр. н.э. в день и могла потерять еще 0,63 млн барр. н.э. в день к 14 октября. Теперь нефтегазовой отрасли страны ничего не угрожает, и этот позитивный драйвер становится неактуальным для нефтяных цен.

Нефтерубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Дополнительным негативным фактором в пятницу стали статистические данные от Baker Hughes, указавшие на рост буровой активности в США и Канаде третью неделю подряд. Число активных буровых установок для добычи нефти в США на прошлой неделе выросло до 193 уст. (+4 уст.). В Канаде число нефтяных буровых установок также выросло до 39 уст. (+2 уст.). Число активных газовых установок в США и Канаде в совокупности выросло на 2 уст.

Являясь индикатором будущей добычи, число активных буровых установок указывает на восстановление сектора и перспективы роста производства. В условиях слабого спроса это может оказать давление на цены.

Фьючерсы на Brent 9 октября закрылись чуть ниже $43 за баррель и 12 октября с утра торгуются еще чуть ниже. Торговый диапазон $39,3−43,5 за баррель может оставаться актуальным в ближайшие дни. В его рамках котировки могут продолжить снижение, так как краткосрочные драйверы роста уступили место опасениям из-за слабого спроса, роста производства и неопределенности из-за выборов в США.

Бочка с нефтью

В выходные нефтегазовые компании США начали возвращать эвакуированный ранее персонал на добывающие платформы в Мексиканском заливе. Ураган «Дельта» больше не представляет угрозы для предприятий региона, и отрасль постепенно переходит в нормальный режим работы. Для цен на нефть это негативный фактор, поскольку ранее нефтяные фьючерсы подросли на фоне новостей о появлении урагана. Всего из-за урагана «Дельта» была приостановлена добыча 1,69 млн б/с нефти и 1,67 млрд куб. футов газа (около 92% и 62% добычи в регионе соответственно).

Из-за многочисленных ураганов, которые наблюдались в августе-сентябре, статистика из США по запасам нефти была искажена. Теперь, когда сезон подходит к концу, данные минэнерго США станут более репрезентативны и позволят легче отслеживать динамику запасов, добычи, переработки и потребления нефти в США.

Также в выходные Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщил о том, что форс-мажор на крупнейшем месторождении страны Эль-Шарара отменен. Первоначально планируется, что добыча на нем составит 40 000 б/с. До блокады на месторождении добывалось около 0,3 млн б/с.

В начале 2020 года ливийская добыча нефти стремительно упала с 1,2 млн б/с до 0,1 млн б/с из-за блокады отрасли, спровоцированной внутриполитическим конфликтом. В сентябре блокада была снята, и добыча начала постепенно восстанавливаться, чем встревожила участников рынка нефти. Рост ливийских поставок может негативно сказаться на рыночном балансе. По оценке ливийского источника Reuters, на сегодняшний день добыча в стране составляет 355 000 б/с после 270 000 б/с неделей ранее.

Добыча нефти в Ливии Javier Blas

Единственным позитивным фактором, который компенсирует поток негативных новостей, является возобновление переговоров по пакету фискальных стимулов в США. Администрация Дональда Трампа вновь готова к переговорам, а сам президент активно выступает за крупный пакет поддержки и выражает оптимизм по поводу его согласования. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, отражающая позицию демократов, гораздо более сдержана в публичных высказываниях. На этой неделе эта информационная повестка может быть в фокусе внимания участников рынка.