Ростов-на-Дону, , 10:15 — REGNUM Общая сумма, направленная на реализацию госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», в 2020 году составит около 4 млрд рублей. Эти данные привёл исполняющий обязанности главы регионального минЖКХ Михаил Полухин.

«Бюджетные средства направлены на реализацию 95 мероприятий в 42 муниципальных образованиях Дона. В том числе запланированы работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 42 объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики области», — уточнил Полухин.

По его словам, около 400 млн рублей поступили в Ростовскую область из федерального бюджета.