Москва, , 10:15 — REGNUM Самыми массовыми японскими автомобилями на начало второй половины 2020 года в России были машины Toyota. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По состоянию на начало июля 2020 года в стране насчитывалось 3 252 467 машин марки Toyota.

На втором месте марочного рейтинга оказался Nissan. Таких авто на начало отчетного периода в РФ было зарегистрировано 1 969 346 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Mitsubishi с результатом 1 120 666 машин. Кроме того, в стране зарегистрировано 742 917 машин Mazda и 663 925 автомобилей марки Honda.

Стоит отметить, что самой распространённой в России моделью японского производства на начало второго полугодия была Toyota Corolla. Таких машин в стране числилось 651 472 экземпляра.

На втором и третьем местах в модельном рейтинге находятся Toyota Camry (461 772 ед.) и Toyota RAV4 (442 154 ед.).

Всего в России на начало второго полугодия 2020 года числилось 43,087 млн легковых машин.

Напомним, в сентябре текущего года в Японии на местном авторынке было куплено на 16% меньше автомобилей (без учета мини-каров с объемом мотора до 660 куб. см), чем за аналогичный период прошлого года.

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