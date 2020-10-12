Джуба, , 10:07 — REGNUM В кабинете министров Южного Судана приняли решение об изменении национальной валюты страны в интересах развития экономики. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя правительства.

«Кабинет министров принял решение, что нынешняя валюта должна быть изменена… Это делается для улучшения нашей экономической ситуации», — заявил министр информации Майкл Макуэй Луэт на пресс-конференции в столице страны Джубе по итогам заседания Кабинета министров.

Валюта страны — южносуданский фунт, принятый, когда страна получила независимость от Судана в 2011 году после многолетней гражданской войны. Очередная война, наряду с взяточничеством и бесхозяйственностью, привела к экономическому кризису в нефтедобывающей стране. В июле представитель Центрального банка Южного Судана объявил о сокращении валютных резервов страны, добавив, что остановить обесценивание южносуданского фунта стерлингов невозможно.

Он не назвал дату, когда будет введена новая валюта.

«Мы можем ввести новую валюту в любое время… это информация для людей, и людям будет дано время», — заявил Луэт.

По его словам, на заседании правительства также присутствовали представители коммерческих банков, действующих в стране, которые входят в состав Экономического комитета, работающего с Центральным банком.

«Комитету было дано семь дней, чтобы отчитаться о четкой политике в отношении экономики», — добавил он.