Москва, , 10:00 — REGNUM В минувшую пятницу, 9 октября, цена нефть Brent в моменте обновила двухнедельные максимумы в районе 43,55 долларов за баррель, но откуда резко отступила и завершила торги под отметкой 43 доллара. В начале новой недели фьючерсы открылись с медвежьим гэпом, тестируя ключевые скользящие средние перед открытием торгов в Европе. Об этом 12 октября сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефтяная вышка lalabell68

По его словам, ударом для цен после четырех дней роста послужил целый ряд факторов, указывающих на увеличение мирового предложения. В пятницу стало известно о завершении забастовки в Норвегии, которая продлилась 10 дней и не оправдала ожиданий инвесторов, возлагавших надежды на более длительные протесты в стране и, соответственно, более ощутимое сокращение производства нефти.

Тем временем, отметил он, компания Baker Hughes сообщила, что на прошлой неделе число активных буровых установок в США увеличилось на 4 штуки, до 193 единицы. Показатель растет третью неделю подряд и указывает на перспективы увеличения добычи на сланцевых месторождениях. К слову, производители в Мексиканском заливе продолжают возвращаться в штатный режим работы после урагана «Дельта», который больше не представляет угрозы для добывающих компаний региона.

Кроме того, Ливийская национальная нефтяная компания сняла ограничения на добычу на крупнейшем месторождении страны Шарара по итогам переговоров. Теперь в предстоящие дни добыча в стране вырастет на 100 тыс. баррелей в день, а к концу месяца и вовсе ускорит восстановление. При таком сочетании сигналов увеличения предложения понижательные риски для цен значительно усиливаются и могут повлечь дальнейшее снижение цен во второй половине октября, особенно если до американских выборов власти не смогут договориться о пакете фискальных стимулов, отметил эксперт.