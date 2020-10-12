Москва, , 09:53 — REGNUM За последние годы агропромышленный комплекс России добился, без всякого преувеличения, впечатляющих результатов, но для модернизации и повышения эффективности АПК России предстоит сделать немало. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Эта мысль многократно озвучивалась и в ходе 22-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2020», завершившей свою работу на прошлой неделе. В мероприятиях главного делового события в отечественном АПК. приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко и Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, руководители Минсельхоза России, главы отраслевых ассоциаций, представители агронауки и крупнейших партнеров АПК в сфере технологий.

Рабочую программу «Золотой осени» открыло совещание «Предварительные итоги 2020 года и стратегические ориентиры развития отрасли растениеводства» под председательством Первого заместителя Министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова. В совещании, прошедшем в формате онлайн, приняли участие представители федеральных ведомств, региональных органов управления АПК, отраслевых союзов и предпринимательского сообщества.

По итогам 2020 г. Минсельхоз России ожидает валовый сбор зерна на уровне не ниже 125 млн тонн, задача следующего года — выйти на уровень более 127 млн тонн зерновых культур, сообщил Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов. Способствовать достижению этой цели будут использование качественных семян и гибридов сельскохозяйственных культур, техническая и технологическая модернизация сельхозпредприятий и увеличение применения минеральных удобрений.

Российский АПК — стратегический приоритет отрасли минеральных удобрений, для него она поставляет удобрений больше, чем в любую другую страну мира, напомнил Исполнительный директор Российской ассоциации минеральных удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов, также принявший участие в совещании.

«Динамичное развитие отечественного сельхозпроизводства — главный драйвер роста производства минеральных удобрений в России. За последние 5 лет российские производители минеральных удобрений инвестировали в развитие производства более 800 млрд рублей. В прошлом году предприятия отрасли увеличили выпуск готовой продукции почти на 5% и преодолели знаковый рубеж в 50 млн тонн», — заявил Максим Кузнецов.

По данным Росстата, в январе-августе этого года производство минеральных удобрений выросло еще на 3,2%.

В 2016 году, после избрания президентом РАПУ генерального директора «ФосАгро» Андрея Гурьева, ассоциация определила для себя развитие внутреннего рынка потребления минеральных удобрений в качестве стратегического приоритета. В последующие три года спрос на минеральные удобрения в России вырос на 20% и составил в прошлом году 3,5 млн т в действующем веществе. По информации Минсельхоза России, более половины регионов сохраняют рекомендованный вектор по наращиванию объемов внесения минеральных удобрений — не менее 10% в год.

Первый замминистра, в свою очередь, отметил, что дальнейший рост урожайности возможен только через комплекс мер по внесению минеральных удобрений.

«Рост урожайности, как результат системной работы, формирует экспортный потенциал. А это более качественное зерно, более высокая маржинальность. Достичь этого можно тогда, когда начнем отрабатывать научные рекомендации по внесению органических и минеральных удобрений», — заявил Джамбулат Хатуов.

По актуальному прогнозу ведомства, в 2020 году российские сельхозтоваропроизводители закупят 4 млн тонн минеральных удобрений в действующем веществе, при плановом показателе всего в 3,4 млн тонн. Порядка 90% от этого прогноза уже обеспечено отечественными производителями — членами РАПУ. Этому в, в том числе, способствует и доступность их продукции для аграриев. Минсельхоз России на постоянной основе осуществляет мониторинг цен и объемов закупки минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями, по информации министерства на сегодняшний день цены на рынке минеральных удобрений стабильные, а по ряду позиций отмечается снижение.

«Я считаю, что наш индикатор — это 4,5 млн тонн, это тот минимальный уровень, на который мы должны ориентироваться в 2021 году. К 2024 году — 8 млн т действующего вещества мы должны использовать», — заявил Роман Некрасов.

Перед Минсельхозом России стоят масштабные задачи — к 2024 году необходимо обеспечить производство зерна в объеме 141 млн тонн, а масличных культур — 33,6 млн тонн. Для достижения этих показателей потребуется внедрение в растениеводческую отрасль новых высокоэффективных технологий, а том числе применение новых форм минеральных удобрений. Перед региональными органами управления АПК стоит задача обеспечить доступность приобретения действующих веществ минеральных удобрений, в том числе за счет льготного кредитования.

Читайте ранее в этом сюжете: Минсельхоз: в 2021 году российские аграрии закупят 4,5 млн тонн удобрений