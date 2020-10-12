Москва, , 09:55 — REGNUM Самое большие число грузовиков на начало второго полугодия 2020 года зарегистрировано в Центральном ФО. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в Центральном регионе было зарегистрировано 638 206 грузовиков. Это 24,6% от общего числа грузовых машин в России.

На втором месте по численности грузовых машин оказался Приволжский округ. Там на начало второго полугодия числилось 496 405 грузовиков — 19,1% от всех грузовых машин в стране.

Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Сибирский ФО. Там число грузовых авто к началу второго полугодия 2020 года составило 379 633 единицы (14,6% от объема всего парка грузовиков в стране).

Далее в списке расположены: Урал (278 655 ед.; 10,7%) и Южный ФО (241 423 ед.; 9,3%).

Напомним, по итогам первых восьми месяцев нынешнего года в РФ из Китая было поставлено 2146 новых грузовых автомобилей, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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