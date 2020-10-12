Сеул, , 09:57 — REGNUM В сентябре 2020 года иностранные инвесторы продали акции южнокорейских компаний на сумму 2,53 трлн вон (~$2,2 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на Службу финансового надзора.

Согласно публикованным данным, по сравнению с августом текущего года показатель вырос на 1,47 трлн вон (~$1,28 млрд).

Инвесторы из Сингапура продали акции на сумму 4,2 трлн вон (~$3,66 млрд), из Швейцарии — на 344 млрд вон (~$299 млн), из Японии — на 48 млрд вон (~$41 млн).

С другой стороны, инвесторы из Люксембурга приобрели акции на сумму 610 млрд вон (~$531 млн), из США — на 408 млрд вон (~$355 млн), из Германии — на 258 млрд вон (~$224 млн).

Доля иностранных инвесторов на рынке Южной Кореи выросла на 0,3%, до 30,3%. В сентябре текущего года иностранцы выкупили биржевые облигации на сумму 8,3 трлн вон (~$7,2 млрд).