Москва, , 09:52 — REGNUM Ситуация на валютном рынке развивается достаточно логично. Падение российской валюты к американскому доллару не смогло пройти выше отметки 80. Это послужило сигналом для участников торгов к тому, что пока слабость рубля еще недостаточна для ухода выше этого психологически важного рубежа. Об этом ИА REGNUM сообщил эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Далее, по его словам, инвесторы, фиксируя прибыль от падения нашей национальной валюты и частично уходя в российские активы, начали укреплять рубль, постепенно продвигая его курс к другому ключевому уровню, но на этот раз уровню поддержки, который находится на отметке 75 рублей за доллар США.

Эксперт считает, что на этой неделе укрепление российской валюты к 75 за американский доллар должно продолжиться, правда, это движение, вероятно, будет носить постепенный характер, медленно сдвигая недельный торговый диапазон все ближе к 75−76, с верхней границей в районе 77,50−78,00. Для российской валюты определяющими факторами по-прежнему остаются политические риски и общее отношение иностранных инвесторов к рисковым активам.

По его словам, по обоим направлениям в рамках этой недели могут быть позитивные сдвиги. Ситуация в Нагорном Карабахе близится к некоему политическому решению, европейские санкции по отравлению Алексея Навального в курс рубля уже заложены. Так что внешнеполитическое давление на российскую валюту будет постепенно снижаться. Кроме того, на этой неделе полноценно начинается многообещающий сезон корпоративной отчетности в США. Рынки рассчитывают на экономический отскок в финансовых результатах компаний в третьем квартале после чудовищного провала в пандемическом втором. Если позитивные ожидания подтвердятся, то спрос на рисковые активы, в том числе и рублевые, вырастет, что в свою очередь также окажет поддержку курсу российской валюты, добавил он.