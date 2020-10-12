Москва, , 09:34 — REGNUM По итогам сентября 2020 года на авторынке России было продано 245 машин Cadillac, что в 2,8 раза превосходит результат реализации аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

С начала 2020 года по сентябрь включительно на российском авторынке было реализовано 1023 машины американской марки — на 53% больше, чем год назад.

Самыми популярными моделями Cadillac в России в первом полугодии 2020 года стали кроссоверы XT5 и XT6. В сентябре в России вырос спрос на флагманский внедорожник Cadillac Escalade.

Напомним, в конце сентября 2020 года в России выросла стоимость всех комплектаций кроссовера XT5 на 60 тыс. рублей.

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