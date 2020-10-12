Курган, , 09:24 — REGNUM Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области предупреждён о необходимости принятия тарифов на тепловую энергию и горячую воду для потребителей региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления антимонопольний службы.

Напомним, в Курганской области до сих пор не утверждён тариф на тепловую энергию и горячее водоснабжение для ООО «Курганские теплоэнергетические системы» (ООО «КТЭС») и ООО «Шадринские тепловые системы» (ООО «ШТС»).

Ресурсоснабжающие организации ещё в марте-апреле 2020 года направили заявления в департамент об установлении тарифов тепло и горячую воду. Но ведомство отказало в установлении тарифа по причине отсутствия вышеуказанных компаний в реестре естественных монополий. Арбитражный суд Курганской области от 30 сентября 20 020 года доводы департамента признал незаконными. Однако тарифы на тепло и горячую воду до сих пор не установлены.

УФАС по Курганской области обязало региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов до 2 ноября 2020 года установить тарифы для потребителей ООО «Курганские теплоэнергетические системы» и ООО «Шадринские тепловые системы». Ранее заместитель губернатора Курганской областиАнатолий Воробьёв заверил жителей Кургана и Шадринска, что новые тарифы на горячую воду и тепло не превысят установленные законом 4% надбавки в год.

Читайте ранее в этом сюжете: В крупных городах Зауралья тариф на отопление останется прежним