Ростов-на-Дону, , 09:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону школа № 32 имени Молодой гвардии получит свыше 43 млн рублей. Средства будут направлены на оснащение образовательного учреждения оборудованием. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

В школе, расположенной в Октябрьском районе, будут оснащены оборудованием, инвентарём учебные классы, спортивный зал. Полтора года назад на месте ветхого здания 1935 года начали возводить новострой на 290 мест. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

ИА REGNUM напоминает, что власти рассчитывают завершить реконструкцию школы № 32 до конца 2020 года. В настоящее время готовность объекта составляет 90%. Работы ведутся в рамках программы «Развитие системы образования».

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