Москва, , 09:13 — REGNUM По итогам сентября 2020 года дилеры Kia в России в рамках программы реализации сертифицированных автомобилей с пробегом «Kia Уверен» продали 961 машину, что на 34% больше, чем в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Kia Motors Rus.

С начала нынешнего года по сентябрь включительно на вторичном авторынке России было реализовано 6 тыс. сертифицированных авто южнокорейской марки. Это на 3% больше, чем в прошлом году.

В компании отметили, что каналы поступления машин «KIA Уверен» разнообразны: это и модели со складов официальных дилеров KIA и KIA Motors Rus and CIS, а также авто, которые клиенты сдали по системе trade-in. Сюда также входят автомобили, поставленные на комиссию или выкупленные дилером.

На данный момент по программе «KIA Уверен» в РФ работают 124 официальных дилера. Они продают автомобили KIA в возрасте до пяти лет и с пробегом до 150 тыс. км.

Напомним, в августе 2020 года дилеры Kia в РФ в рамках программы реализации сертифицированных подержанных машин «Kia Уверен» продали 878 машин — на 19% больше, чем год назад.

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