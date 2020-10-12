Рим, , 08:54 — REGNUM Самыми популярными автомобилями в Италии в сентябре стали модели Fiat. Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

Машины Fiat разошлись в количестве 23 134 единицы, что на 19,1% больше, чем год назад.

На втором месте разместились автомобили немецкой марки Volkswagen. Их дилерам в отчётный месяц удалось реализовать в количестве 13 578 единиц, что на 3,9% меньше прошлогоднего уровня продаж. Тройку лидеров замыкает «француз» — Renault с показателем 11 012 проданных авто. Здесь продажи выросли по сравнению с прошлогодним уровнем на 75,3%.

На четвёртом и пятом местах оказались соответственно Ford (10 657 ед.; +11,9%) и Toyota (8962 ед.; +14,7%).

По итогам сентября 2020 года итальянским автодилерам удалось реализовать 156 132 новых автомобиля, что на 9,5% больше, чем год назад.

В ANFIA отметили, что положительная динамика зафиксирована впервые с начала года. Всего по итогам первых девяти месяцев текущего года продажи машин в Италии составили 966 017 экземпляров. Это на 34,2% меньше, чем годом ранее.

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, с января по август нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза снизились на 32%.

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