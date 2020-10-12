Оренбург, , 08:48 — REGNUM В Оренбургской области аграрии собрали высокий урожай зерна, несмотря на непредсказуемые погодные условия. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 3 млн 730,1 тыс. тонн (в 2019 году — 2065,1 тыс. тонн), сообщает минсельхоз региона.

«Валовый сбор озимых культур составил 2 млн 51 тыс. тонн при средней урожайности 27,9 ц/га (55% от общего намолота зерновых). Такой результат достигнут в области впервые», — сказал первый вице-губернатор Сергей Балыкин.

Ежегодно чиновники обращают внимание на то, что озимые дают стабильный урожай, и говорят о планах по увеличению посевных площадей. В 2020 году под урожай следующего года озимыми засеяно 906,8 тыс. га (в 2019 году — 800,4 тыс. га). Для проведения ярового сева 2021 года оренбургским земледельцам потребуется 303,7 тыс. тонн семян. Засыпано 295 тыс. тонн (98%) семян яровых зерновых культур, что Сергей Балыкин назвал прочной основой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье собрано 98% урожая зерна