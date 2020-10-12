Кемерово, 12 октября 2020, 08:46 — REGNUM Арбитраж Кемеровской области, рассмотрев претензии ФНС России к конкурсному управляющему АО «Разрез «Инской», отклонил требование о признании недействительным решения по одному из вопросов повестки собрания кредиторов. В основе спора лежало продолжение хозяйственной деятельности предприятия, передаёт ИА REGNUM.
ФНС, как один из кредиторов, оспаривала решение августовского собрания по пятому вопросу повестки дня: «Не прекращать хозяйственную деятельность АО «Разрез «Инской».
Надзорная инстанция в рамках слушаний заявила, что «решение не прекращать хозяйственную деятельность нарушает права и законные интересы кредитора по обязательным платежам, поскольку возрастёт текущая задолженность».
Суд не нашёл оснований для удовлетворения претензий ФНС.
Напомним, угольный разрез был обанкрочен в июне 2020 года. Среди его кредиторов — одноимённая угольная компания, которая в открытых данных фигурировала в качестве собственника шахты и разреза. Её претензии к АО превысили 729 млн рублей, составив более половины требований кредиторов в реестре.