Кемерово, , 08:46 — REGNUM Арбитраж Кемеровской области, рассмотрев претензии ФНС России к конкурсному управляющему АО «Разрез «Инской», отклонил требование о признании недействительным решения по одному из вопросов повестки собрания кредиторов. В основе спора лежало продолжение хозяйственной деятельности предприятия, передаёт ИА REGNUM.

ФНС, как один из кредиторов, оспаривала решение августовского собрания по пятому вопросу повестки дня: «Не прекращать хозяйственную деятельность АО «Разрез «Инской».

Надзорная инстанция в рамках слушаний заявила, что «решение не прекращать хозяйственную деятельность нарушает права и законные интересы кредитора по обязательным платежам, поскольку возрастёт текущая задолженность».

"Кроме того собранию кредиторов не представлены документы, с очевидностью свидетельствующие о возможности получения должником денежных средств в размере, необходимом для погашения текущих обязательств, не говоря о реестровых», — отмечалось в материалах суда позиция налоговой службы.

Суд не нашёл оснований для удовлетворения претензий ФНС.

Напомним, угольный разрез был обанкрочен в июне 2020 года. Среди его кредиторов — одноимённая угольная компания, которая в открытых данных фигурировала в качестве собственника шахты и разреза. Её претензии к АО превысили 729 млн рублей, составив более половины требований кредиторов в реестре.