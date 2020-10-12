Курган, , 08:41 — REGNUM В курганском городе Шадринске открылся элеватор, который станет частью крупного агрокомплекса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Инвестор в лице компании ООО «Агро-Клевер» вложил в модернизацию объекта 350 млн рублей. На элеваторе были реконструированы пять корпусов с максимальной ёмкостью хранения 40 тыс. тонн. Построен новый зерносушильный комплекс, внедрён программный комплекс для автоматизации технологических процессов.

Модернизация элеватора позволила создать 80 новых рабочих мест. Инвесторы заявили, что это лишь один из этапов реализации проекта по созданию крупного агрокомплекса. При запуске цеха по производству круп, к 2023 году здесь будет создано ещё более 100 рабочих мест.