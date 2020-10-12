Махачкала, , 08:41 — REGNUM Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, также курирующий Северный Кавказ, поручил разработать план мероприятий по развитию туризма в Дагестане. Об этом сообщается на сайте правительства России по итогам рабочей поездки вице-премьера в республику.

«Юрий Трутнев поручил ответственным федеральным органам исполнительной власти совместно с правительством республики разработать план мероприятий, направленных на развитие туризма на территории Дагестана», — сказано в сообщении.

В ходе рабочей поездки Трутнев посетил Дербент — один из древнейших городов России. Вице-премьер поручил Минэкономразвития, Минкультуры и Минстрою совместно с правительством Дагестана и администрацией Дербента разработать комплексный план развития города, уделив особое внимание его развитию в качестве точки притяжения для развития туристической отрасли республики.

Напомним, в январе текущего года президент РФ утвердил структуру правительства страны и его новый состав. Министерство РФ по делам Северного Кавказа было упразднено, его функции переданы Минэкономразвития. Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера — полпреда в ДФО, но при этом также получил полномочия куратора по вопросам развития Северного Кавказа.