Сеул, , 08:39 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 октября составил $9,3 млрд, что на 28,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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Среднесуточный экспорт из Южной Кореи, напротив, вырос на 2,8%. Известно, что экспорт устройств беспроводной связи сократился на 16,5%, легковых автомобилей — на 36%, нефтепродуктов — на 58,4%. Однако экспорт полупроводников из страны вырос на 11,2%.

Экспорт в Китай упал на 20,9%, во Вьетнам — на 15,6%, в США — на 33,5%, в страны Европы — на 27,2%, в Японию — на 36,8%, в страны Ближнего Востока — на 53,7%.

Импорт за аналогичный период сократился на 19,5%, до $11,1 млрд. Дефицит торгового баланса составил $1,7 млрд.

Импорт полупроводников вырос на 7,3%, оборудования для производства полупроводников — на 19,6%, однако импорт сырой нефти сократился на 30,2%, газа — на 36,6%.

Импорт из Китай упал на 12,1%, из США — на 9,2%, из стран Европы — на 1,9%, из стран Ближнего Востока — на 41,4%, из Японии — на 19,5%, из Вьетнама — на 17,1%.