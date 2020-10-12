Москва, , 07:32 — REGNUM Банкротный иск банка «Траст» к бывшему топ-менеджеру банка «Открытие» Николаю Яровому арбитражем Москвы признан обоснованным. В отношении должника ввели процедуру реструктуризации долгов до марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Финансовым управляющим бывшего банкира назначили Кирилла Коурова из ассоциации СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих». В реестр кредиторов также было включено требование истца на сумму 2 183 097 565 рублей 20 копеек, из которых «1 973 202 743 рубля 39 копеек — сумма основного долга, 209 834 821 рубль 81 копейка — сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, сумма госпошлины в размере 60 000 рублей». Следующее заседание по делу пройдёт 11 марта 2021 года.

В основе спора лежал договор кредитования ООО «Донское золото», заключённый в 2015 году с банком «Открытие» в пределах лимита 2 млрд рублей. Яровой в 2017 году выступил по нему поручителем. Срок действия договора поручительства ограничен 14 мая 2022 года. Банк «Траст» в свою очередь стал процессуальным правопреемником «Открытия» в этом деле.

До этого «решением Мещанского районного суда Москвы от 01.11.2018 года по делу №2−10 300/2018 с Ярового Н.А. в пользу банка взыскана задолженность» в размере 2183 037565,2 рубля.

Напомним, Николай Яровой некоторое время назад занимал должность старшего вице-президента банка «Открытие». В ЕГРЮЛ есть компания с названием «Донское золото» из Ростовской области, чьё наименование схоже с фигурантом дела. Фирма производила масла и на сегодня обанкрочена.