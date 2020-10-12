Пекин, , 07:39 — REGNUM Компанию Huawei признали самой сильной и конкурентоспособной компанией бытовой электроники в Китае в 2020 году. Об этом 12 октября сообщает журнал «Хужунь».

Эти результаты получены по итогам исследований, проведённых китайским аналогом Forbes. Компания возглавила данный список, несмотря на то, что капитализация Huawei в настоящее время по сравнению с прошлым годом понизилась на 100 млрд юаней ($14,89 млрд) — до уровня 1,1 трлн юаней ($163,8 млрд).

«Это произошло из-за американских санкций, в результате введения которых компания столкнулась с немалыми трудностями», — говорится в комментариях журнала.

Второе, третье и четвёртое места в списке сильнейших компаний Китая — производителей бытовой электроники по оценке «Хужунь» занимают также производители смартфонов Xiaomi, VIVO и OPPO. Отмечается, что крупнейший производитель компьютеров Lenovo занимает лишь седьмое место в данном рейтинге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-президент европейского подразделения Huawei Абрахам Лю заявил, что китайская компания сможет выполнить свои обязательства по 5G-проектам в странах Европейского союза, несмотря на санкции правительства США.

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