Чебоксары, , 07:18 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Фирма «Старко» завершена рыночная оценка стоимости двух объектов недвижимости — права аренды участка и недостроенного дома в Чебоксарах, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Отчёт об оценке составлен 7 октября. Право аренды земельного участка площадью 5 578 кв. метров, расположенного в Чебоксарах по площади Речников. Участок относится к землям населенных пунктов, разрешенное использование — для строительства жилого дома. По данным оценки, рыночная стоимость составила 14,9 млн рублей, балансовая — 0 рублей.

Также оценено право собственности на недостроенный дом «Ривьера» на площади Речников в речпорту Чебоксар. Это 23-этажный дом высотой 61,35 метров со 144 квартирами. Рыночная стоимость, определенная оценщиком, составила 200 млн рублей, балансовая — 166 144 786,45 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Фирма «Старко» признана банкротом в июне 2020 года, конкурсное производство открыто до 10 июня 2021 года. Ранее в управлении Росреестра по Чувашии отмечали, что последними объектами, которые возводило «Старко», стали жилые комплексы «Ривьера» и «Альбатрос» на берегу Волги в районе речпорта Чебоксар, при этом обе высотки включены в реестр проблемных домов.

Читайте также: В Чебоксарах могут прекратить застройку в историческом центре

Напомним, в 2016 году в Чувашии разразился скандал в связи с появлением 23-этажного небоскрёба в исторической части Чебоксар, который изувечил облик набережной.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах обанкротился ещё один застройщик