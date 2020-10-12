12 октября 2020 | Время чтения 9 мин

Анастасия Степанова, , 06:40 — REGNUM В столице Чувашии сменился глава. Депутаты городского собрания на эту должность избрали сына известного в республике строительного бизнесмена Игоря Кортунова — 36-летнего единоросса Олега Кортунова. Голосование было безальтернативным. Должность, которую занял депутат, является неоплачиваемой. В связи с этим ИА REGNUM решило проанализировать бизнес-активы семьи Кортуновых. На что же планирует жить новый городской глава?

Олег Кортунов. Фото пресс-службы администрации главы Чувашии Cap.ru

Выборы главы Чебоксар

Олег Кортунов сменил на этом посту Евгения Кадышева. Кандидатура единоросса Кортунова, который был депутатом городского собрания два созыва подряд, была безальтернативной. 8 октября большинством голосов — при 33 «за» и девять «против» — его избрали.

Свой трудовой путь Олег Игоревич Кортунов начал на предприятии «Чувашкабель», и, как гласит его официальная биография, прошёл путь «от инженера до заместителя генерального директора». Генеральным директором этого предприятия весь «трудовой путь» нового главы города был Игорь Кортунов — его отец.

Должность главы города является неоплачиваемой. Зарплату на этом посту отменили после того, как в 2016 году Леонид Черкесов перешёл в Госдуму. Но переживать за нового руководителя не стоит — у него достаточно обширный бизнес: от ресторанного и риелторского до производства медоборудования и торговли бытовым оборудованием.

О бизнесе нового главы Чебоксар

Из официальной биографии на сайте горсобрания следует, что Олег Кортунов являлся президентом Благотворительного фонда поддержки детско-юношеского здоровья и спорта. Отталкиваясь от этих данных, можно оценить и иные активы главы Чебоксар. В частности, на сегодня в фонде, созданном в 2016 году, он совместно с «Чувашкабелем» выступает соучредителем. Из отчётов фонда, размещённых на сайте Минюста РФ, следует, что в последние три года поступления в него были менее 3 млн рублей. Точные суммы и источники не сообщались.

Лично Олег Игоревич владеет долями как минимум в семи юрлицах, два из которых созданы в 2019 году. В частности, ему принадлежит ООО «Диаконт», учреждённое в Канаше в декабре 2018 года для производства медицинских инструментов и оборудования. Кортунов является и единственным владельцем, и директором. На 2020 год в компании с минимальным уставным капиталом числится лишь один сотрудник. Из открытых данных известно, что ранее в числе учредителей были Нурания Шепило и Петр Шишко, но в декабре 2019 года они покинули компанию и доля Кортунова выросла до 100%.

Из свежих фирм главы города можно отметить ООО «Речников групп», созданное для деятельности ресторанов в феврале 2019 года. В ней Олегу Кортунову принадлежит 65%. Ещё 25% за Денисом Сорокиным и 10% за Евгением Науменко.

С Науменко у Олега и Александра Кортуновых есть также совместный актив на рынке недвижимости — ООО «Речников риэлти групп», созданное в апреле 2019 года. Среди совладельцев также Александр Игоревич Крайнов, чьи данные совпадают с данными сына замгендиректора «Чувашкабеля» Игоря Крайнова. Игорь Крайнов также директор и соучредитель АО «Группа компаний системной консолидации».

С Крайновым и Науменко Олег Кортунов также владеет ресторанной компанией «ДДС Маркет», учрежденной в январе 2015 года. К слову, в «Чувашкабеле» исполнительным директором работает Олеся Науменко.

Ещё один ресторанный актив нового главы Чебоксар — ООО «Лимонад», созданное на той же площади Речников, 1 в июле 2018 года. Совладелец актива — Сергей Кузнецов.

Олег Кортунов также владеет 28% в ООО «Промышленная компания «Эталон» (оптовая торговля бытовыми электротоварами). Ещё 18% принадлежит Александру Кортунову, и по 18% — Денису Сорокину, Алексею Данилову и Алексею Корженевскому.

Совместно с Игорем, Александром Кортуновыми, а также Игорем Крайновым и Евгением Науменко Олег Кортунов владеет компанией «Рантье» (аренда и управление недвижимостью). Фирма была создана в октябре 2017 года.

Бизнес семьи главы Чебоксар

Если говорить об активах двух других членов семьи Кортуновых, то они ещё более обширны. Так, Александр Игоревич, помимо уже перечисленных фирм, имеет 51% доли в ООО «Инженерные сети» (строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения). Владеет этим активом, созданным в августе 2017 года, он совместно с Алексеем Геннадьевичем Ивановым.

В свою очередь, Геннадий Иванов (владелец строительного ООО «Группа компаний «Центр») и Алексей Иванов совместно с Татьяной Ильяной — собственники строительной компанией в Чебоксарах — ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Центр».

Возвращаясь к семье Кортуновых. У Александра в активе есть и строительная компания, точнее 50% в ней. ООО «Инвестстрой» было создано в июне 2015 года. Оставшиеся доли в нём принадлежат Александру Крайнову и Алексею Петрову.

Игорь Михайлович Кортунов, помимо того, что является гендиректором «Чувашкабеля», созданного в 1961 году и позднее акционированного, напрямую владеет 5,5% акций завода. Небольшие доли есть также у членов совета директоров Игоря Крайнова и Евгения Васильева.

На 30 сентября 2020 года более 91,16% доли в заводе принадлежит уже известному АО «Специализированный застройщик «Группа компаний системной консолидации» (группа КСК), учрежденного Кортуновым, Крайновым и Дмитрием Смирновым (совладелец фирмы «Стройресурс»).

На сайте АО уточняется, что общество является частью «холдинга, куда так же входит один из лидеров российского рынка кабельной продукции ОАО «Завод «Чувашкабель» и многопрофильный санаторный курортный комплекс «Чувашиякурорт».

Из отчёта «Чувашкабеля» за 2019 год следует, что общество также имело небольшую долю и в лопнувшем год назад «Чувашкредитпромбанке». На сайте группы уточняется, что в портфель её проектов входят ЖК «Олимп», МКР «Заовражный» (указана стадия разработки планировки территории), ЖК «Акварель» (выбор концепта), микрорайон «Юраково» (согласование разрешительных документов), ЖК «Серебряные ключи», МКР «Спутник» (согласование разрешительных документов), ЖК «Дегтярево» (проектирование) и коттеджный посёлок «Икково» (подготовка строительных работ).

На сайте ФНС России также уточняется, что Игорь Кортунов входит в общественный совет управления налоговой службы по Чувашии. Из биографии, размещённой на этом сайте, следует, что в 1998 году он работал первым заместителем начальника главного управления развития экономики и промышленности, руководителем департамента экономики Красноярского края. А на сайте «Чувашская энциклопедия» также добавляют, что бизнесмен в 2000—2001 годы был гендиректором ОАО «Бор» из Приморского края.

Игорь Кортунов в ЕГРЮЛ к тому же указан директором созданного в декабре 2019 года ООО «Специализированный застройщик «КСК Инвест», которое принадлежит Игорю Крайнову.

Кортунов и Крайнов также владельцы одного из старейших предприятий Чувашии по производству красок и лаков — созданного в 1991 году ООО «Внедренческая фирма «ОКСИ».

Совместно с другим крупным строительным бизнесменом Александром Черкуновым («Отделфинстрой») Игорь Кортунов через учреждённую им компанию имеют общий актив — ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой и партнёры». Последнее ведёт деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика с 2012 года.