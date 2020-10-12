Одинцово, Московская область, , 03:09 — REGNUM В арбитраж Московской области от банка «Таврический» поступил банкротный иск к издательскому дому из Подмосковье. Претензии к ООО «Издательский дом «Мейджер» пока судом не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от банка поступило 9 октября 2020 года. Сумма долга пока не сообщается.

Претензии к издательскому дому, между тем, имеет и банк «Международный финансовый клуб», основанный Михаилом Прохоровым. Банк с февраля 2020 года пытается взыскать с общества 61 635 164,99 рубля. Следующее заседание по делу назначено на 27 октября. В основе спора — кредитный договор. На сегодня по нему назначена судебная экспертиза, призванная определить подлинность подписи на некоторых документах.

По данным ЕГРЮЛ, издательство создано в Одинцово в июне 2005 года, уставный капитал — 2,5 млн рублей. Его владельцем с июля 2020 года числится компания «ПАНКОЛТ ГРУП ЛТД» (Сейшелы). Также в апреле 2020 года у фирмы сменился и гендиректор.