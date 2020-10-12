Владивосток, , 03:13 — REGNUM Согласно исследованиям экспертов «Востокгосплана», Магаданская область возглавила инвестиционный рейтинг регионов Дальнего Востока за первое полугодие 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Проведя оценку общеэкономических показателей, а также показателей преференциальных территорий, эксперты «Востокгосплан» выявили сильные стороны всех дальневосточных регионов, а также определи тройку лидеров инвестиционного рейтинга.

Колыма оказалась на первом месте — регион показывает уверенный рост индекса промышленного производства (103,5%, пятое место в ДФО), обеспеченный высокими темпами роста объёма выпуска продукции обрабатывающей промышленности. Из преференциальных режимов — функционирует особая экономическая зона, показатели которой не учитывались при расчёте рейтинга.

Второе место — у Хабаровского края. Несмотря на то, что регион не занимает лидирующих позиций по отдельно взятым показателям, отмечаются стабильно высокие результаты по всем индикатором общеэкономического развития региона, что позволяет ему занять первое место по блоку общеэкономических показателей.

Отдельно эксперты отметили высокую долю выпуска обрабатывающих предприятий в общем объёме промышленного производства, а также высокие темпы роста объёма строительства. Тем не менее, край занял седьмое место по блоку преференциальных режимов. Однако четырёхкратный прирост количества рабочих мест, созданных резидентами территории свободного порта Владивосток (СПВ) является наилучшим результатом на Дальнем Востоке по этому показателю.

Неожиданно третье место в инвестиционном рейтинге заняло Приамурье. По блоку общеэкономических показателей — на восьмом месте. По итогам первого полугодия Амурская область оказалась лидером по темпам прироста инвестиций (+199,9%) и количества резидентов в ТОР (+36,8%), что обеспечило Амурской области ведущую позицию по блоку преференциальных режимов.

Далее места распределились следующим образом: Сахалинская область стала ведущим регионом по росту сельскохозяйственного производства, заняла третье место по блоку преференциальных режимов. Регион демонстрирует высокие темпы прироста созданных рабочих мест и инвестиций, осуществленных резидентами СПВ.

Чукотка лидирует по показателю доли обрабатывающих производств в общем объёме выпуска промышленной продукции одного занятого. Тем не менее, по блоку общеэкономических показателей регион занимает только пятое место. Регион занял второе место по блоку преференциальных режимов за счёт увеличения в два раза темпов роста инвестиций резидентами ТОР, а также восьмикратного увеличения созданных ими рабочих мест.

Камчатка оказался на третьем месте по блоку общеэкономических показателей. Такая позиция была обеспечена ростом объёмов инвестиций и промышленного производства в регионе.

Приморский крайне оказался в лидерах по общеэкономическим показателям, хотя первое полугодие отмечено положительной динамикой объёма инвестиций. По блоку преференциальных режимов — четвертое место. Регион стал лидером по темпам роста резидентов свободного порта Владивосток. Кроме того, в Приморском крае наблюдаются высокие значения объёма инвестиций в ТОР (+156,3%, второе место в ДФО).

Еврейская автономная область оказалась лидером по росту объёмов продукции добывающей промышленности — 115,4%, что стало основой для положительной динамики промышленного производства в целом. ЕАО также в лидерах по показателю роста количества рабочих мест, созданных резидентами ТОР.

Якутия не стала лидером по блоку общеэкономических показателей, однако здесь отмечается высокий прирост количества резидентов ТОР (+31,0%, второе место на Дальнем Востоке).

Как сообщало ИА REGNUM, Национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2035 года утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Программа была подготовлена по поручению президента России Владимира Путина.