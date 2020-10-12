Москва, , 02:52 — REGNUM Арбитраж Москвы признал обоснованными банкротные претензии к директору АО «Международная сахарная корпорация» Петру Пантелееву. В отношении должника была введена процедура реструктуризации долгов, передаёт ИА REGNUM.

Финансовым управляющим бизнесмена назначена Софья Таможникова из ассоциации Союз СРО «Гильдия арбитражных управляющих» (Волгоград).

Помимо этого, в ходе слушаний произошла замена истца на его правопреемника — с бывшего акционера банка «Юникор» Шоты Михелса на компанию «СММ Инвест». В реестр кредиторов была включена задолженность: 18 млн рублей основного долга, 10,56 млн рублей процентов за пользование займом, 540 тыс. рублей штрафа и более 3,05 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Следующее заседание по делу назначено на 20 марта 2021 года.

Напомним, ответчик является не только директором сахарной корпорации, выступавшей его поручителем, но и владельцем ряда активов. В частности, Пантелеев — собственник «Первого донского сахарного завода», работающего в Ростовской области с 2013 года.