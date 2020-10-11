Москва, , 22:35 — REGNUM Жители России стали чаще покупать автомобили в связи с падением курса рубля и опасений второй волны коронавируса. Об этом сообщил руководитель экспертно-аналитического управления ГК «Автомир» Артем Зябин 10 октября в интервью «Российской газете».

Автомобили

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

«Продолжающееся падение курса рубля, безусловно, поддерживает повышенный спрос на автомобили — люди стараются купить автомобили по старым ценам, понимая, что они непременно вырастут», — заявил эксперт.

Зябин отметил, что в сентябре 2020 года на автомобильном рынке России наблюдалась ситуация, когда объём продаж уткнулся в доступной автомобилей. Некоторые бренды, по его словам, не могли продать машины, потому что они у них попросту закончились из-за проблем с поставками на фоне пандемии коронавируса.

В связи с этим, как считает эксперт, люди, знакомые с ситуацией во время пандемии спешат приобрести новые автомобили, пока они имеются в наличии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Федеральной таможенной службе России отметили, что с января по август 2020 года доля ввезённых на территорию страны новых автомобилей сократилась на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.