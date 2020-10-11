Штат Калифорния, США, , 19:29 — REGNUM Запрет на возвращение игры Fortnite от студии Epic Games в онлайн-магазин App Store, принадлежащей корпорации Apple, поддержал Калифорнийский суд в США. Об этом 10 октября сообщает Reuters.

Журналисты отмечают, что благодаря решению суда Apple может оставить в силе свое решение об исключении игры Fortnite из своего сервиса, но только при условии, что корпорация не станет трогать другие продукты от студии Epic Games или её партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между корпорацией Apple и компанией Epic Games разгорелся из-за игры от данной студии под названием Fortnite.

В Apple посчитали, что Epic Games нарушили условия договора и совершали продажи во внутриигровом магазине в обход магазина приложений корпорации.