Пекин, , 18:34 — REGNUM Разработчики бесплатной игры Genshin Impact заработали более $100 млн за полмесяца со старта продаж. Об этом сообщил британский аналитик рынка видеоигр Даниэль Ахмед 10 октября на странцие в соцсети Twitter.

Данная игра была разработана китайской студией miHoYo Limited, которая выпустила Genshin Impact в конце сентября 2020 года.

Он написал, что в результате большого внимания со стороны игроков создатели сумели заработать крупную сумму денег.

Несмотря на то, что сама игра является бесплатной и любой желающий может её скачать на своё устройство, тем не менее, во внутриигровом магазине присутствуют виртуальные предметы, которые пользователь может приобрести за реальные деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что создатели Genshin Impact запланировали выпустить два обновления для своей игры в течение 2020 года.