Хабаровск, , 14:03 — REGNUM Жители дома по улице Льва Толстого в Хабаровске получили ключи от квартир. Долгострой, возводить который начал еще «Дальспецстрой», введен в эксплуатацию.

Строительство дома на улице Льва Толстого началось еще в 2013 году. Однако закончить вовремя не смогли: сроки сдачи дома постоянно переносились, возникали задолженности перед поставщиками, рабочим не выплачивали заработную плату и многое другое. В итоге, была введена процедура внешнего наблюдения. После чего часть дольщиков согласилась перезаключить договоры на другие дома, но 62 семьи ждали новоселья по ранее оговоренному адресу, сообщает Восток Медиа.

Как отметил на церемонии сдачи дома временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, обманутые дольщики — одна из наиболее болезненных тем для большинства регионов. В том числе, и для Хабаровска. Добиться результата в вопросе завершения строительства дома по улице Льва Толстого, удалось благодаря слаженной работе надзорных ведомств, правительства края и министерства строительства, администрации Хабаровска и самого ГВСУ № 6.

«К сожалению, до сих пор более 1200 семей не могут получить ключи от квартир. Часть из них будет достроена силами инвесторов, часть — за счет средств федерального Фонда защиты прав граждан, в который мы обратились два месяца назад, получили поддержку премьер-министра Михаила Мишустина и его команды. Мы ставим себе амбициозную задачу — шаг за шагом к октябрю следующего года тему обманутых дольщиков в крае закрыть, чтобы все получили жилье. Только слаженная работа нам позволит с этой проблемой проститься навсегда», — цитирует издание слова Михаила Дегтярева.

Сейчас у ГВСУ № 6 остаются обязательства только перед юридическими лицами, с которыми также заключались договоры долевого участия в строительстве.

Отметим, что Михаил Дегтярёв поручил полностью решить проблему обманутых дольщиков к 1 октября 2021 года. В случае невыполнения застройщиками распоряжения временно исполняющего обязанности губернатора по каждой из подобной ситуации будет запущена проверка по линии правоохранительных органов.