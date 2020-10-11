Тюмень, , 11:42 — REGNUM Транссибирскую магистраль из центра Тюмени переносить не планируется. Об этом порталу 72.ru сообщили в Свердловской железной дороге (СвЖД).

Как известно, Транссиб делит Тюмень на две части и в часы пик проходящие поезда провоцируют автомобильные пробки.

Идее перенести Транссиб в обход областной столицы не удаётся воплотиться в жизнь на протяжении многих лет прежде всего из-за дороговизны. В Свердловской железной дороге строительство обхода также не планируется — мероприятия по выносу железной дороги за пределы Тюмени не внесены в Генеральную схему развития сети железных дорог в рамках транспортной стратегии и стратегии развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года, отметили железнодорожники.

Кроме того, в СвЖД считают, что Транссиб необходимо интегрировать в городскую транспортную систему Тюмени, реализовав проект городских электричек.

«Наличие в центре Тюмени железнодорожной линии, с точки зрения потребности населения в скорости передвижения, следует рассматривать как преимущество, позволяющее создать сеть «бесшовных» перевозок по смешанным маршрутам с использованием различных видов транспорта», — пояснили изданию в СвЖД.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменцев встревожили контейнеры с отработанным ядерным топливом