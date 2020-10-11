Минск, 11 октября 2020, 12:07 — REGNUM Об успешном запуске цепной реакции на первом энергоблоке БелАЭС сообщили 11 октября в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии.
Реакторная установка по информации источника выведена на минимально контролируемый уровень мощности.
В ближайшее время энергоблок ожидает комплекс исследований, целью которых является подтверждение надежности всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.
Следующий этап — «энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны», добавили в министерстве.
Напомним, 16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал запуск Белорусской АЭС на 7 ноября 2020 года. 6 октября 2020 года полный ввод в эксплуатацию строящейся в Гродненской области атомной электростанции был перенесен на 2022 год.