Минск, 11 октября 2020, 12:07 — REGNUM Об успешном запуске цепной реакции на первом энергоблоке БелАЭС сообщили 11 октября в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии.

«В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция деления», — сообщили в министерстве.

Реакторная установка по информации источника выведена на минимально контролируемый уровень мощности.

«Таким образом положено начало жизненного цикла реактора», — пояснили в ведомстве.

В ближайшее время энергоблок ожидает комплекс исследований, целью которых является подтверждение надежности всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Следующий этап — «энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны», добавили в министерстве.

Напомним, 16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал запуск Белорусской АЭС на 7 ноября 2020 года. 6 октября 2020 года полный ввод в эксплуатацию строящейся в Гродненской области атомной электростанции был перенесен на 2022 год.