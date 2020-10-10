Москва, , 16:56 — REGNUM Планы продолжить работу по процедуре упрощения экспорта российской авиатехники в Иран обсуждались между двумя государствами на переговорах 9 октября, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Рабочая встреча на эту тему состоялась между первым заместителем российского министра транспорта (возглавляет Федеральное агентство воздушного транспорта РФ) Александром Нерадько и послом Ирана в России Каземом Джалали.

Обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в авиаотрасли, планы возобновления перелётов между Россией и Ираном, а также расширение географии полётов между странами.

«В сфере сертификации и лётной годности авиационной техники стороны подтвердили готовность продолжить работу над подготовкой к подписанию двустороннего меморандума о сотрудничестве в сфере лётной годности, который нацелен на создание условий для упрощённого порядка одобрения типовой конструкции экспортируемой в Иран российской авиационной техники», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничения на авиасообщение с Ираном Росавиация ввела в конце февраля из-за пандемии коронавируса.

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