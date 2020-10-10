Калуга, , 11:58 — REGNUM В Обнинске 9 октября первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб и директор департамента оборонно-промышленного комплекса федерального правительства Николай Архипов ознакомились с работой ООО «Лассард» и ОНПП «Технология». В поездке их сопровождал глава региона Владислав Шапша.

Калужские предприятия посетили представители правительства РФ Пресс-служба правительства Калужской области

ООО «Лассард» — российская компания полного цикла производства лазеров, лазерных систем и оборудования, основанная в 2015 году. Гостей ознакомили с работой металлообрабатывающего цеха, участком сборки лазерных диодных модулей и изготовления оптоволоконных кабелей. Отдельное внимание уделяется производству медицинских лазерных приборов, в частности и для систем коррекции зрения. В настоящее время это оборудование широко используются в МНТК «Микрохирургия глаза им. Федорова» в Калуге и его филиалах.

Калужские предприятия посетили представители правительства РФ Пресс-служба правительства Калужской области

В ходе встречи руководители предприятия представили гостям планы по дальнейшему развитию компании в Обнинске и обсудили возможности поддержки проекта со стороны федеральных и региональных властей.

Калужские предприятия посетили представители правительства РФ Пресс-служба правительства Калужской области

На ОНПП «Технология» Владислав Шапша, Сергей Цыб и Николай Архипов ознакомились с уникальной продукцией предприятия, процессами изготовления элементов планеров истребителей пятого поколения СУ-57, перспективного пассажирского самолета МС-21, обтекателей ракет-носителей «Протон».

«ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина в июле этого года стала головной компанией холдинга «РТ-Химические технологии и композиционные материалы» входящего в структуру Госкорпорации «Ростех».

Калужские предприятия посетили представители правительства РФ Пресс-служба правительства Калужской области

Оценивая деятельность компании, Сергей Цыб отметил, что в настоящее время это один из самых высокотехнологичных научно-производственных комплексов, который активно внедряет технологии не только в сфере оборонно-промышленного комплекса, но и развивает гражданские направления промышленности Российской Федерации. «Для нас очень важно чтобы технологии, которые используются в военной промышленности, нашли применение в гражданских отраслях. Надо констатировать, что предприятие занимает ведущую роль и в области создания новых материалов и специальных покрытий для гражданских отраслей», — подчеркнул он.

По его оценке, предприятие полностью справляется с задачами в области как оборонного заказа, так и в рамках развития новых направлений, обозначенных Президентом России, по увеличению выпуска гражданской продукции в рамках развития производства внутри оборонного комплекса страны.

Владислав Шапша поблагодарил Сергея Цыба за высокую оценку деятельности ОНПП «Технология». «Это в очередной раз подтверждает серьезный статус Обнинска как наукограда. Технология является для Обнинска одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателем. И то, что мы сегодня увидели, те проекты, которые «Технология» уже реализует и планирует к реализации в ближайшее время, с учётом своей главенствующей роли в холдинге, серьезно увеличивает потенциал региональной экономики», — резюмировал губернатор.