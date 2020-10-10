Тегеран, , 08:57 — REGNUM Объем производства алюминия в Иране достиг 211 779 тонн в течение шести иранских календарных месяцев (до 21 сентября), что указывает на 71%-ный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 октября.

Согласно последним данным, опубликованным иранской организацией по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности, иранская алюминиевая компания (IRALCO) возглавила список основных производителей с 95 723 тоннами общего объема производства.

Вслед за IRALCO последовали компании Hormozal (45 444 тонн), Almahdi (33 988 тонн), Shurshit (25 000 тонн). Иранские производители выпустили 36 866 тонн алюминия в течение шести календарных месяцев (с 22 августа по 21 сентября), что на 84% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Иран также планирует выйти на годовой объем производства 1,5 млн тонн алюминиевого слитка к 2025 году.