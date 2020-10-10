Москва, , 01:16 — REGNUM Закрытие экономики Москвы в связи с ростом выявленных случаев новой коронавирусной инфекции является нежелательным, но возможным шагом, заявил 9 октября мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

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«Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно применять», — сказал он.

По его словам, на первом месте для столичных властей стоит смягчение последствий эпидемии, чтобы «как можно меньше москвичей пострадало, как можно меньше умерло». На втором — смягчение последствий в экономической сфере — сохранение рабочих мест, зарплаты и развитие города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве за последние сутки скончались 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в столице выявлено 321 812 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3701 случай — за последние сутки.

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